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Xbox celebra 25 años con novedades para su comunidad

Published

7 horas atrás

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Xbox dio inicio a la celebración de su «25.º aniversario» con una serie de anuncios dirigidos a los jugadores, entre ellos nuevos diseños de perfil creados por la comunidad, recompensas conmemorativas, una colección especial de títulos en Game Pass y el regreso de la gira mundial Xbox FanFest.

Como parte de la conmemoración, la compañía presentó nuevas imágenes de jugador, fondos dinámicos y temas para los perfiles de Xbox, desarrollados en colaboración con miembros de la comunidad. Además, invitó a los usuarios a compartir sus propios diseños mediante la etiqueta #Xbox25, algunos de los cuales podrían incorporarse oficialmente a la plataforma.

Los jugadores que inicien sesión en cualquier plataforma de Xbox antes de que finalice 2026 también recibirán una insignia digital conmemorativa por el 25.º aniversario, como reconocimiento a quienes forman parte de la comunidad durante este año especial.

Otra de las novedades es una colección especial de Xbox Game Pass que reúne videojuegos emblemáticos de las distintas generaciones de la marca. Entre los títulos incluidos destacan franquicias como Halo: The Master Chief Collection, Fable Anniversary, Fallout 4, Psychonauts 2 y Grounded, seleccionados para recordar algunos de los momentos más representativos de la historia de Xbox.

La empresa también confirmó el calendario de la gira Xbox FanFest, que recorrerá varias ciudades alrededor del mundo para reunir a la comunidad con actividades presenciales, demostraciones de videojuegos, experiencias interactivas y otras sorpresas. Entre las sedes anunciadas figura Ciudad de México, donde el evento está previsto para el 17 de octubre.

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