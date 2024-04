La IA pueden ayudar con los problemas de salud mental de la Generación Z

Descargue el chatbot de salud mental Earkick y será recibido por un panda con pañuelo que podría encajar fácilmente en una caricatura infantil.

Empiece a hablar o escribir sobre la ansiedad y la aplicación generará el tipo de declaraciones reconfortantes y comprensivas que los terapeutas están capacitados para ofrecer. Luego, el panda podría sugerir un ejercicio de respiración guiado, formas de replantear los pensamientos negativos o consejos para manejar el estrés.

Todo es parte de un enfoque bien establecido utilizado por los terapeutas, pero no lo llamen terapia, dice la cofundadora de Earkick, Karin Andrea Stephan.

“Cuando la gente nos llama una forma de terapia, está bien, pero no queremos salir y promocionarlo”, dice Stephan, un ex músico profesional y autodenominado empresario en serie. “Simplemente no nos sentimos cómodos con eso”.

La cuestión de si estos chatbots basados en inteligencia artificial están brindando un servicio de salud mental o son simplemente una nueva forma de autoayuda es fundamental para la emergente industria de la salud digital y su supervivencia.

Earkick es una de los cientos de aplicaciones gratuitas que se están lanzando para abordar una crisis de salud mental entre adolescentes y adultos jóvenes. Debido a que no afirman explícitamente diagnosticar ni tratar afecciones médicas, las aplicaciones no están reguladas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este enfoque de no intervención está siendo objeto de un nuevo escrutinio con los sorprendentes avances de los chatbots impulsados por IA generativa, tecnología que utiliza grandes cantidades de datos para imitar el lenguaje humano.

El argumento de la industria es simple: los chatbots son gratuitos, están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana y no conllevan el estigma que mantiene a algunas personas alejadas de la terapia.

Pero hay datos limitados de que realmente mejoren la salud mental. Y ninguna de las empresas líderes ha pasado por el proceso de aprobación de la FDA para demostrar que trata eficazmente afecciones como la depresión, aunque algunas han iniciado el proceso de forma voluntaria.

“No hay ningún organismo regulador que los supervise, por lo que los consumidores no tienen forma de saber si son realmente efectivos”, dijo Vaile Wright, psicóloga y directora de tecnología de la Asociación Estadounidense de Psicología.