La NBA entra en su recta final con mucho por definir

Al comenzar esta semana, solo quedan 111 partidos de la temporada regular; dicho de otro modo, ya se ha jugado el 91% de la temporada regular. Los equipos clasificados para los playoffs (no para la postemporada) están definidos: Milwaukee, Chicago, Washington, Brooklyn e Indiana han quedado eliminados de la Conferencia Este, mientras que Memphis, Nueva Orleans, Dallas, Utah y Sacramento están fuera de la Conferencia Oeste.

Esto significa que, para otros 20 equipos, las próximas dos semanas se centrarán prácticamente en la clasificación para los playoffs.

Detroit, Boston, Oklahoma City y San Antonio ya tienen asegurado su lugar en los playoffs (y parece matemáticamente seguro que Nueva York, Cleveland, Los Angeles Lakers y Denver lo lograrán pronto, con Houston y Minnesota pisándoles los talones).

Portland y Golden State ya tienen asegurada su plaza en el torneo de repesca.

Partidos del lunes: Filadelfia contra Miami: El ganador se lleva el desempate por enfrentamiento directo. También podría ser la última aparición del ex base del Heat, Kyle Lowry, en Miami como jugador. El Heat viene de una frustrante derrota en Indiana el domingo.

— Boston contra Atlanta: Revancha de la victoria de los Celtics por siete puntos el viernes. Boston ya suma 50 victorias, los Hawks han ganado 12 seguidos en casa y 15 de 17 en total.

— Phoenix contra Memphis: Los Suns tienen una difícil tarea para evitar el play-in; no pueden perder este partido.

— Chicago contra San Antonio: Los Spurs tienen un récord de 24-2 desde el 1 de febrero y buscan el primer puesto en la clasificación general.

— Minnesota contra Dallas: Los Wolves buscan una barrida de 4-0 en la serie de la temporada; ganaron los tres primeros encuentros por doble dígito.

— Cleveland contra Utah: Los Jazz ganaron el primer encuentro; solo han barrido a Indiana esta temporada.

— Detroit contra Oklahoma City: Un duelo entre posibles primeros puestos. Los Pistons podrían ser el primer equipo en barrer a los Thunder en las últimas dos temporadas.

— Washington contra Los Angeles Lakers: Luka Doncic de los Lakers (límite de 16 faltas técnicas) está suspendido para este partido.