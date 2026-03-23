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LeBron se convierte en el jugador con más partidos en la historia de la NBA

Published

11 horas atrás

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LeBron James se convirtió en el jugador con más partidos en la historia de la NBA, durante el juego contra los Orlando Magic, al superar los 1.611 partido de Robert Parish.

LeBron James, de 41 años, fue titular en el quinteto de JJ Redick en la visita a los Magic, en la que los Lakers buscaban su noveno triunfo consecutivo.

King James, en su vigésima tercera temporada en la NBA, disputó 548 partidos en su primera etapa con los Cleveland Cavaliers, 294 con los Miami Heat, 301 en su regreso a los Cavs y 469 con la camiseta de los Lakers.

Promedia 21.3 puntos, 5.8 rebotes y 6.9 asistencias en esta temporada y sigue siendo uno de los jugadores más decisivos de la liga.

«Sin él no ganamos», aseguró recientemente Luka Doncic, su compañero en los Lakers.

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