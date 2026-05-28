Los arqueros con más atajadas en la historia de los Mundiales

La Copa Mundial de la FIFA no solo ha sido escenario de grandes goles y campeones históricos, sino también de actuaciones inolvidables de porteros que se convirtieron en verdaderos héroes para sus selecciones gracias a sus impresionantes reflejos y capacidad para salvar partidos.

Entre los arqueros con más atajadas registradas en la historia de los Mundiales destacan figuras de talla internacional como Manuel Neuer, Thibaut Courtois, Tim Howard, Fernando Muslera, Guillermo Ochoa, Keylor Navas, Vincent Enyeama, Eiji Kawashima y David Ospina.

Uno de los casos más recordados es el de Tim Howard en Brasil 2014, cuando realizó 16 atajadas frente a Bélgica, estableciendo uno de los récords más impresionantes en un solo partido mundialista. Por su parte, Guillermo Ochoa brilló en distintas ediciones con actuaciones memorables ante selecciones como Brasil y Alemania, convirtiéndose en símbolo de México bajo los tres palos.

Keylor Navas también dejó una marca importante con Costa Rica en Brasil 2014, siendo pieza fundamental para que su selección alcanzara los cuartos de final por primera vez en su historia. Mientras tanto, Manuel Neuer revolucionó la posición de arquero moderno gracias a su estilo de juego ofensivo y liderazgo en la conquista del Mundial 2014 con Alemania.

Thibaut Courtois fue otra de las grandes figuras en Qatar 2022 y Rusia 2018, destacando por sus reflejos y seguridad, mientras que Fernando Muslera, David Ospina, Vincent Enyeama y Eiji Kawashima se consolidaron como referentes históricos de Uruguay, Colombia, Nigeria y Japón respectivamente.

Las estadísticas reflejan la importancia de estos guardametas en el máximo torneo del fútbol mundial, donde cada atajada puede cambiar el destino de un partido y convertir a un arquero en leyenda.