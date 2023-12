Lionel Messi, ‘Atleta del Año’ según revista Time

El astro argentino Lionel Messi, con 36 años, fue elegido como el atleta del año por la prestigiosa revista Time. El vigente capitán de la Selección Argentina fue considerado para esta elección por la enorme influencia que le ha dado al fútbol estadounidense tras su llegada al Inter Miami en julio de 2023.

