¡MANO A MANO! ORELIEN Y SU EX AGENTE DAN VERSIONES DE LO OCURRIDO CON PATRIOTAS

Ángel Orelien ha sido el tema futbolístico de la semana, luego de su inesperada ruptura del Patriotas de Boyacá de la Primera División del fútbol colombiano y su inminente regreso al Plaza Amador luego de las ofertas por parte del Club Universitario de hacerse con el delantero de 20 años.

Hoy Orelien tanto su ex agente José Manuel García Osuna platicaron con el Marcador TV, sobre los motivos por el cual Ángel termina saliendo del club y regresando a Panamá, igualmente informó de otros movimientos de jugadores panameños como Cesar Yanis y Fidel Escobar.

CASO ORELIEN Y PATRIOTAS BOYACÁ

Ángel inició la nota recalcando que se encuentra entrenando con Plaza Amador, esperando poder resolver el tema de su contrato con el presidente del equipo del pueblo. ”Me quedo en Plaza, me siento cómodo ahí, tengo a Jorge Dely Valdés respaldándome y siempre enseñándome, este torneo Plaza tiene un equipo joven y quiero llegar a anotar más de 6 goles” acotó el ex Cruz Azul Hidalgo.

Por otro lado el ex agente del ‘balín’, José Manuel García Osuna de IMASPORT, limpio su nombre en cuanto a la versión que existe donde se le señala que mintió con el salario que iba a tener en el equipo ‘lancero’: ”Los medios de comunicación están diciendo que le mentí a Orelien con el tema económico y es falso. Ángel y yo revisamos cada detalle del contrato, se que no es ético decir los salarios de los jugadores, pero Orelien iba a ganar ochenta millones de pesos colombianos, unos casi $7,500 dólares. Cuando Ángel fue a cobrar su dinero el club solo le había depositado $5,000, iban a pagarle lo restante en cuotas. Eso fue lo que terminó molestando a Orelien y no me dio tiempo de conversar con el sobre la situación y terminó yéndose hacia Panamá”, afirmó el agente.

”Soy amigo cercano del dueño de patriotas de Boyacá, le pedí el favor de que le hiciera un cupo a Orelien en la plantilla, ellos lo hicieron. Luego de los problemas que ha tenido Ángel con otros equipos le platique a final de temporada y le dije que necesitábamos reiniciar su carrera y que la meta nuestra era la selección por ende tenía que seguir en el futbol del exterior. Después de sentir que con Ángel yo le decía algo y el hacia otra hemos decidido terminar nuestra relación de Jugador y Agente, le deseo éxitos a Ángel en su carrera” finalizó el agente sobre el tema.

Para finalizar el tema Ángel declaró: ”Soy Padre de Familia, tengo una bebe, me fui a Colombia con la esperanza de volver a tener ese fútbol que necesito y en mi primer pago me encuentro con un monto que no era el acordado, eso me desilusionó mucho. Ahora mismo para salir de mi país a jugar solo quiero ofertas firmes, tomar un avión y saber que todo saldrá bien con el club”.

CASO CESAR YANIS Y FIDEL ESCOBAR

En el ultimo día del mercado invernal de España, Fidel Escobar terminó saliendo del Alcorcón y Cesar Yanis del Zaragoza, el primero porque no le tenían en planes del equipo y el segundo por problemas económicos del club.

”Con Fidel creo que fue lo más sensato, el jugador por su bien necesitaba encontrar un club donde jugará y tuviera los minutos necesarios, ahora a trabajar y pelear por la titularidad en el Cultural y Deportiva Leonesa”.

por otra parte se refirió al caso Cesar Yanis: ”En Alcorcón querían a Cesar. Ellos primeros nos dijeron que hiciéramos una operación con Fidel para darle salida del club y ocupar esa plaza extracomunitaria con Yanis. A los días nos enteramos que el club ya había llenado las plazas de extracomunitarios con 2 nuevos jugadores, por lo que Yanis termina yendo al Zamora C.F” concluyó el agente de IMASPORT.