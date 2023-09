Martinelli: “Yo no tengo ninguna intención de perseguir”

Voy a poner este país en salsa, como se dice. Voy a poner este país en el crecimiento que teníamos antes”, aseguró el candidato presidencial, Ricardo Martinelli Berrocal, al esbozar sus principales lineamientos económicos.

El exmandatario, en cuyo gobierno el país tuvo altas tasas de crecimiento económico, dijo que hay que devolverle la oportunidad y la esperanza al pueblo y sabe como hacerlo.

“Yo lo he hecho. Yo soy empresario, pago planilla y se lo que es crear una plaza de trabajo; los que están corriendo contra mí, ninguno ha creado una plaza de trabajo“, manifestó.

La misión de Martinelli será poner a Panamá como un país de primer mundo, lleno de esperanzas, oportunidades y trabajo.

Enfoca a la desigualdad entre los principales problemas, que combatirá dando oportunidad a todos con educación, salud, transporte y calidad de vida.

“Yo vine aquí a dejar un legado. Yo no tengo ninguna intención de perseguir, porque prefiero trabajar y no me interesa perseguir nadie, lo que me interesa es perseguir que los panameños tengan una mejor calidad de vida, perseguir que los panameños tengan trabajo, perseguir que los panameños tengan ‘chen chen’ en el bolsillo, eso es lo que yo quiero”, expresó.

El candidato presidencial de Realizando Metas (RM) recordó que en su gobierno, cuando los economistas recomendaban a los gobiernos contraer su economía, debido a la crisis que se vivía, hizo lo contrario y logró que el país experimentar un significativo crecimiento.’

¿Cómo lo consiguió? Martinelli respondió que haciendo un Estado más eficiente, con un cobro de los impuestos más eficiente y reducir el nivel de endeudamiento, con la ampliación de la economía.

“Darle oportunidades a los que no la tenían y cambiar el horizonte económico de Panamá”, explicó.

Durante la gestión de Martinelli no hubo desempleo, se redujo la pobreza, sacando a más de 300 mil panameños de esa condición, se transfirió una enorme cantidad de recursos del Estado hacia los más necesitados con la creación de programas sociales que fueron de gran beneficio, además de conseguir grado de inversión.

Información Panamá América