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Jersey de México 2026 genera debate por el trato a sus artesanas

Published

11 horas atrás

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Empresa es duramente criticada por las condiciones laborales de las artesanas encargadas de elaborar el jersey conmemorativo de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

En el proyecto participaron más de 150 artesanas de Naupan, quienes, según diversos reportes, recibían pagos de hasta 36 pesos por hora, una cifra que generó controversia debido al elevado costo de venta de la prenda en el mercado.

Las trabajadoras fueron además la imagen principal de la campaña publicitaria utilizada para promocionar el jersey. Sin embargo, pese a la exposición y visibilidad que tuvieron en distintos materiales promocionales, no recibieron una remuneración adicional por el uso de su imagen.

 Esto se debió a que los contratos firmados con la empresa contemplaban la cesión total de los derechos de imagen, permitiendo a la marca utilizar fotografías y contenido audiovisual con fines comerciales sin la obligación de realizar pagos extra.

Asimismo, la empresa solicitó el uso de la Casa de Cultura de Naupan para instalar un taller donde se llevarían a cabo parte de las labores de confección y bordado de las prendas. 

La petición fue justificada bajo el argumento de que el espacio contribuiría a impulsar las actividades del Colectivo Mujeres Unidas Chakalxochitl y a promover el trabajo artesanal de las mujeres de la comunidad. No obstante, la decisión también generó cuestionamientos, ya que se trata de un recinto destinado a la preservación y difusión de la cultura local.

Tras la polémica, autoridades y diversos sectores han señalado la importancia de fortalecer la protección del trabajo artesanal y garantizar condiciones más justas para quienes participan en proyectos que alcanzan gran proyección nacional e internacional.

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