Más de 100 pacientes han recuperado la visión en cirugías de cataratas

Más de 100 pacientes han recuperado la visión en los primeros días de la jornada intensiva de cirugías de cataratas y pterigión que se lleva a cabo en el Centro Hospitalario Especializado Dr. Rafael Hernández, en David, provincia de Chiriquí.

La iniciativa forma parte de una estrategia para reducir la lista de espera y garantizar atención oportuna a pacientes que por años han esperado esta cirugía.