Firman el contrato APP de la Carretera Panamericana Oeste

Un hito histórico en infraestructura vial se dio este miércoles con la firma del Contrato de Asociación Público-Privada (APP) para la Rehabilitación, Mejora y Mantenimiento de la Carretera Panamericana Oeste (CPO), entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y Vías del Istmo, S.A., consorcio que se adjudicó el contrato por un monto de $312.3 millones.

“Este es un proyecto de extrema importancia para el país; es un compromiso de largo plazo, 20 años. Esperamos resolver el proyecto lo más pronto posible y apegados al pliego de cargos”, dijo el ministro de Obras, José Luis Andrade.

Por su parte, Felipe Martínez Álvarez, representante del consorcio Vías del Istmo, S.A., agradeció la confianza depositada por el Gobierno Nacional y aseguró que estarán a la altura de las expectativas de un proyecto que marca un antes y un después en el desarrollo vial del país.

Este acto culmina el proceso de la Licitación Pública APP No. 2025-0-09-0-99-AP-009191, adjudicada mediante resolución ministerial al consorcio Vías del Istmo, S.A, integrado por Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, S.A. de C.V.; Calzada Construcciones, S.A. de C.V. e Ingeniería Estrella, S.A.

Conforme a lo dispuesto en la Ley 93 de 2019, que crea el régimen de APP, el consorcio constituyó posteriormente la sociedad de propósito específico Vías del Istmo, S.A., como vehículo jurídico exclusivo para la ejecución del contrato APP. Esta estructura asegura autonomía patrimonial, gobernanza corporativa definida y responsabilidad directa en la ejecución de las obligaciones contractuales.

El contrato adopta un esquema de pago por disponibilidad, mediante el cual la retribución está estrictamente condicionada al cumplimiento de indicadores de desempeño previamente establecidos. Este modelo alinea los incentivos del sector privado con la calidad del servicio que reciben los usuarios, promoviendo eficiencia, disciplina técnica y responsabilidad fiscal.

El proyecto fue estructurado bajo estándares internacionales, en acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), incorporando estudios de factibilidad técnica, financiera, ambiental y social, análisis de valor por dinero y una matriz de asignación de riesgos equilibrada. El contrato contempla garantías de cumplimiento, seguros obligatorios, supervisión independiente y mecanismos escalonados de resolución de controversias, incluyendo panel técnico y arbitraje.

Asimismo, se establece un fideicomiso para la administración de los flujos financieros del proyecto, fortaleciendo la transparencia, la trazabilidad y la disciplina financiera en el uso de los recursos públicos.

Alcance del proyecto

El proyecto es la segunda licitación bajo la modalidad de APP en Panamá y se ejecutará en dos tramos: Loma Campana – Penonomé, (con una longitud de 91 kilómetros) y Penonomé – Santiago, con 101 kilómetros de extensión.

Entre las mejoras se contempla la construcción de 15 retornos distribuidos entre los corregimientos de Chame, Gorgona, Coronado, Las Uvas, Las Guías Occidente, Aguadulce y Santiago. Asimismo, se incluyen obras de seguridad vial, señalización horizontal y vertical, dos estaciones de pesaje, cámaras de videovigilancia y paradas de autobuses con bahías de descanso, entre otros componentes.

Durante la ejecución del proyecto se generarán más de 2,000 empleos directos y 10,000 indirectos, beneficiando de manera directa a más de 282,000 personas.

En el evento estuvo el viceministro del MOP, Iván de Ycaza; Ricardo Icaza Huerta, secretario general; y Ana Julia Carreira, secretaria nacional de APP y representantes legales de la Sociedad de Propósito Específico Vías Del Istmo, S.A.