NOTICIAS NACIONALES
Más de 105 mil autos ha viajado hacia el interior del país
El flujo vehicular hacia el interior del país avanza de manera constante durante estas Fiestas Patrias.
Según reporte de la ATTT, hasta las 12:00 mediodía de este 4 de noviembre, se registra un tránsito de 106,337 vehículos hacia el interior de la república y el ingreso de 66,552 a la ciudad capital.
Inspectores de tránsito continúan desplegados en las principales vías para garantizar el orden y la seguridad en la ruta.