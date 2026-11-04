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Thomas Christiansen da su lista para enfrentar a Curazao

Published

10 horas atrás

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Thomas Christiansen, entrenador de la Selección Mayor de Panamá, ya tiene sus jugadores elegidos para enfrentarse a su similar de Curazao en una serie de ida y vuelta por los cuartos de final de la Liga de Naciones de CONCACAF.

Panamá se enfrentará a Curazao, de visita, en el primer partido el próximo jueves 12 de noviembre en Willemstad y luego recibirá a los caribeños, en la vuelta, el próximo domingo 15 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá.

Los jugadores elegidos por el DT Christiansen buscarán hacerse con el boleto a la próxima fase del Final Four, a disputarse en el mes de marzo, y Copa Oro 2027, en junio.

Christiansen eligió en su listado a un total de 25 jugadores para la importante serie clasificatoria por la Liga de Naciones de CONCACAF.

La lista incluye a dos jugadores que militan en la Liga Panameña de Fútbol (LPF), y el resto juegan en el extranjero.

El equipo iniciará este sábado 7 de noviembre con su fase de concentración en un hotel de la ciudad.

Los jugadores del plano local serán los primeros en instalarse en la concentración, mientras que el resto de los convocados estarán uniéndose para el inicio de la fecha FIFA tras concluir sus respectivos partidos con sus clubes.

Los entrenamientos iniciarán el próximo domingo 8 de noviembre en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de PANDEPORTES.

El equipo estará viajando a Curazao el próximo miércoles 11 de noviembre.

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