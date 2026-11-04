Más de 400 paquetes de droga son decomisados en La Chorrera

En el marco de las acciones operativas, la Policía Nacional, junto al Ministerio Público, decomisó 469 paquetes de presunta droga durante una diligencia de allanamiento en la barriada Arboledas, en el corregimiento de Puerto Caimito, provincia de Panamá Oeste.

La presunta droga se mantenía oculta en el interior de 16 maletines dentro del inmueble, como resultado de labores de inteligencia, seguimiento y coordinación estratégica.

Con el respaldo del presidente de la República, José Raúl Mulino, y del ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, reiteramos el compromiso de continuar fortaleciendo las estrategias de seguridad y las operaciones para combatir el narcotráfico, debilitar las redes del crimen organizado y garantizar la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía.