Connect with us

NOTICIAS NACIONALES

Más de 400 paquetes de droga son decomisados en La Chorrera

NOTICIAS NACIONALES

Más de 105 mil autos ha viajado hacia el interior del país

NOTICIAS NACIONALES

Ricardo Koyner lleva es el abanderado de este 4 de noviembre

NOTICIAS NACIONALES

Presidente Mulino realiza actos protocolares del 3 de noviembre

NOTICIAS NACIONALES

Donald Trump felicita a Panamá por sus 123 años de independencia

NOTICIAS NACIONALES

Más de 400 paquetes de droga son decomisados en La Chorrera

Published

10 horas atrás

on

En el marco de las acciones operativas, la Policía Nacional, junto al Ministerio Público, decomisó 469 paquetes de presunta droga durante una diligencia de allanamiento en la barriada Arboledas, en el corregimiento de Puerto Caimito, provincia de Panamá Oeste.

La presunta droga se mantenía oculta en el interior de 16 maletines dentro del inmueble, como resultado de labores de inteligencia, seguimiento y coordinación estratégica.

Con el respaldo del presidente de la República, José Raúl Mulino, y del ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, reiteramos el compromiso de continuar fortaleciendo las estrategias de seguridad y las operaciones para combatir el narcotráfico, debilitar las redes del crimen organizado y garantizar la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Publicidad

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS NACIONALES10 horas atrás

Más de 105 mil autos ha viajado hacia el interior del país

El flujo vehicular hacia el interior del país avanza de manera constante durante estas Fiestas Patrias. Según reporte de la...
NOTICIAS NACIONALES10 horas atrás

Más de 400 paquetes de droga son decomisados en La Chorrera

En el marco de las acciones operativas, la Policía Nacional, junto al Ministerio Público, decomisó 469 paquetes de presunta droga...
DEPORTES NACIONALES10 horas atrás

Thomas Christiansen da su lista para enfrentar a Curazao

Thomas Christiansen, entrenador de la Selección Mayor de Panamá, ya tiene sus jugadores elegidos para enfrentarse a su similar de...
NOTICIAS NACIONALES16 horas atrás

Ricardo Koyner lleva es el abanderado de este 4 de noviembre

Con la izada del pabellón nacional en la Palacio de las Garzas por el presidente de la República, José Raúl...
NOTICIAS NACIONALES2 días atrás

Presidente Mulino realiza actos protocolares del 3 de noviembre

Con la izada de la Bandera Nacional frente al Palacio de Las Garzas, el presidente de la República, José Raúl...
NOTICIAS NACIONALES2 días atrás

Donald Trump felicita a Panamá por sus 123 años de independencia

En una carta oficial dirigida al mandatario nacional, José Raúl Mulino, con motivo de los 123 años de independencia de...
AJÍ2 días atrás

Brocheta de res frita

    ¿Te gustó esta receta? Compártela y prueba otras preparaciones deliciosas en nuestra Sección de Recetas.  
NOTICIAS NACIONALES2 días atrás

Más de 60 mil vehículos han salido hacia el interior del país

El desplazamiento vehicular hacia el interior del país se incrementó este lunes debido al asueto por el inicio de las...
NOTICIAS NACIONALES2 días atrás

Subteniente Aldo Alberola nos habla de la nueva réplica de 5,9 registrada en Panamá

El subteniente Aldo Alberola del Cuerpo de Bomberos de Panamá ofreció un balance de las emergencias atendidas durante el fin...
NOTICIAS NACIONALES2 días atrás

Sancionan Ley del Presupuesto General del Estado por B/. 35,111.75 millones

El presidente de la República, José Raúl Mulino, en uso de sus facultades legales, sancionó la Ley del Presupuesto General...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!