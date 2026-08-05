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Avioneta se sale de la pista en Guna Yala

Published

7 horas atrás

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Una avioneta sufrió un incidente este martes al salirse de la pista de aterrizaje en la comunidad de Wanugandí, en la comarca Guna Yala. A pesar del percance, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas y que únicamente se reportaron daños materiales en la aeronave.

De acuerdo con la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), la aeronave involucrada es una Cessna 172 con matrícula HP-1789, que era piloteada por una sola persona. El hecho ocurrió cuando el piloto intentó retomar el vuelo con destino a Achutupu, luego de haber realizado previamente un aterrizaje preventivo debido a las condiciones climáticas adversas.

Según el informe preliminar, fuertes ráfagas de viento habrían afectado la maniobra de despegue, provocando que el piloto perdiera el control de la aeronave y esta terminara fuera de la pista. A pesar del impacto, el ocupante logró salir sin lesiones.

Tras el incidente, personal de la Autoridad Aeronáutica Civil se trasladó al lugar para iniciar las investigaciones que permitan determinar con precisión las causas del accidente. La entidad indicó que la Unidad de Investigación de Accidentes de Aviación Civil será la encargada de realizar las evaluaciones técnicas correspondientes.

La AAC reiteró que el incidente no dejó víctimas y aseguró que continuará brindando información conforme avancen las investigaciones sobre este hecho ocurrido en la comarca Guna Yala.

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