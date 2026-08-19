MEF espera recaudar una suma importante por ITBMS a plataformas digitales

El Ministerio de Economía y Finanzas proyecta una recaudación anual superior a los 100 millones de dólares mediante la aplicación del impuesto ITBMS a las plataformas digitales que actualmente operan sin regulación.

Esta iniciativa busca formalizar el comercio electrónico obligando a las empresas a emitir facturas digitales, lo cual otorga a los consumidores un respaldo legal para realizar reclamos y garantiza el cumplimiento tributario.