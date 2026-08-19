Connect with us

POLÍTICA NACIONAL

MEF espera recaudar una suma importante por ITBMS a plataformas digitales

POLÍTICA NACIONAL

Cruce de palabras en la vista presupuestaria para la vigencia fiscal 2027

POLÍTICA NACIONAL

Gabinete propone equiparación del régimen tributario

NOTICIAS NACIONALES POLÍTICA NACIONAL

Se mantiene la suspensión de clases en la región de Ñö Kribo

POLÍTICA NACIONAL

Ministro Jované presentó proyecto que ordena cierre ordenado del BHN

POLÍTICA NACIONAL

MEF espera recaudar una suma importante por ITBMS a plataformas digitales

Published

3 horas atrás

on

El Ministerio de Economía y Finanzas proyecta una recaudación anual superior a los 100 millones de dólares mediante la aplicación del impuesto ITBMS a las plataformas digitales que actualmente operan sin regulación.

Esta iniciativa busca formalizar el comercio electrónico obligando a las empresas a emitir facturas digitales, lo cual otorga a los consumidores un respaldo legal para realizar reclamos y garantiza el cumplimiento tributario.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Entradas recientes

Lo Último

SALUD50 mins atrás

Informe revela fallas de salubridad en centros de salud a nivel mundial

Un informe elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF pone en evidencia las deficiencias que persisten...
SALUD Y VIDA1 hora atrás

El Club Activo 20-30 Panamá presenta «El Corazón de Panamá»

El proyecto de la Teletón 20-30 para transformar la salud neonatal en las provincias centrales. Con el propósito de salvar...
NOTICIAS NACIONALES3 horas atrás

Alcaldía de Panamá envía 18 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, anunció el envío de 18 toneladas de ayuda humanitaria a la ciudad de Cali,...
NOTICIAS NACIONALES3 horas atrás

IDAAN repara tubería de 24 pulgadas tras incidencia en río Tocumen

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales IDAAN informa que a las 2:20 a.m. personal de la Unidad de Proyectos...
NOTICIAS NACIONALES3 horas atrás

Productores agrícolas preocupados por el mal estado de las vías

Productores agrícolas expresaron su profunda preocupación por las graves dificultades logísticas que enfrentan debido al deterioro de las rutas de...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!