Nex llevará la Semana Santa a tu pantalla con transmisiones en vivo

Esta Semana Santa, Nex Panamá estará haciendo transmisiones en vivo de las principales actividades religiosas, permitiéndote observar cada detalle desde donde te encuentres.

Durante estos días, podrás unirte a las procesiones y celebraciones tradicionales que caracterizan esta temporada, desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, en una cobertura especial diseñada para toda la familia.

La señal de Nex se convierte en un lugar de encuentro para aquellos que quieren experimentar la fe, la reflexión y la tradición, acompañando cada recorrido y momento importante en tiempo real.

Es una ocasión para conectar con el espíritu de la Semana Santa y compartir en comunidad, aunque sea a través de una pantalla.