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Gianna Woodruff conquista el oro para Panamá en los 400 metros con vallas

Published

7 horas atrás

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La atleta panameña Gianna Woodruff volvió a escribir una nueva página en la historia del deporte nacional al conquistar la medalla de oro en los 400 metros con vallas femeninas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Woodruff dominó una de las pruebas más exigentes del atletismo, demostrando su experiencia, preparación y fortaleza competitiva en una disciplina donde se ha convertido en una de las principales figuras de Panamá. Su desempeño le permitió subir al primer lugar del podio y sumar una nueva presea dorada para la delegación panameña.

La corredora ha construido una destacada trayectoria internacional en los 400 metros con vallas, representando al país en importantes escenarios deportivos como Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales y competencias regionales. A lo largo de su carrera, se ha consolidado como una referente del atletismo panameño y una de las especialistas más reconocidas de la región.

Este triunfo representa un nuevo logro para Woodruff, quien continúa ampliando su legado deportivo y demostrando su capacidad para competir al más alto nivel. Su constancia y disciplina la han llevado a mantenerse entre las mejores atletas de la modalidad.

La medalla de oro conseguida por Gianna Woodruff representa un motivo de orgullo para Panamá y se suma a los logros del país en el atletismo internacional. Con esta victoria, la atleta reafirma su lugar como una de las grandes protagonistas del deporte nacional y continúa dejando en alto la bandera panameña.

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