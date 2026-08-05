Erick Miranda aborda la situación actual de la UNACHI

Erick Miranda, candidato a rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), se refirió a la situación financiera de la institución de cara a las elecciones del próximo 19 de agosto. Indicó que, gracias a gestiones con el Gobierno Nacional, se han logrado pagar varias deudas, aunque aún está pendiente el desembolso de la última quincena. Además, señaló que el proceso electoral cuenta con la participación de 10 candidatos.