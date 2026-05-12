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Ministro Andrade: «Queremos reparar carreteras para que sean de utilidad turística»

Published

8 horas atrás

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El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, explicó que tienen 1200 millones de dólares en contratos para obras por realizar.

«Queremos reparar carreteras para que sean de utilidad turística», manifestó Andrade.

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