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MINSA ordena retirar perfume Paco Rabanne del mercado panameño por alerta sanitaria

Published

1 hora atrás

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El Ministerio de Salud (MINSA) ordenó el retiro del mercado panameño del perfume Paco Rabanne Black XS Black Excess for Her Eau de Parfum, luego de que se identificara en su formulación una sustancia sujeta a restricciones internacionales.

La medida fue adoptada por la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas como parte de las acciones de vigilancia sanitaria que se realizan sobre productos cosméticos. Según el MINSA, la decisión responde a la actualización de listas internacionales que establecen restricciones para determinados componentes utilizados en este tipo de productos. 

El producto señalado contiene butylphenyl methylpropional (BMHCA), conocido como lilial, un ingrediente que se encuentra prohibido en productos cosméticos en la Unión Europea debido a su clasificación dentro de las sustancias consideradas carcinogénicas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción. 

Ante esta situación, las autoridades sanitarias dispusieron la cancelación del registro sanitario del producto y el retiro de los lotes disponibles en el país. La resolución también contempla acciones para verificar que la fragancia no continúe a la venta en establecimientos comerciales. 

El MINSA aclaró que hasta el momento no se han reportado personas afectadas en Panamá relacionadas con el producto. No obstante, recomendó a quienes tengan la fragancia en sus hogares no utilizarla y desecharla. También pidió reportar cualquier reacción adversa que pudiera estar relacionada con el uso de productos cosméticos. 

La entidad recordó además la importancia de adquirir cosméticos a través de establecimientos y canales autorizados, especialmente ante el crecimiento de las ventas por internet y redes sociales. Las autoridades mantienen la vigilancia sobre productos que puedan ingresar al país mediante compras digitales. 

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