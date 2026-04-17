Minsa reitera vacunarse contra el sarampión a los viajan al Mundial 2026

En el marco de la Semana de Vacunación en las Américas, que se realizará del 23 al 30 de abril, las autoridades de Salud de Panamá han anunciado un despliegue nacional para reforzar los esquemas de inmunización, con un enfoque prioritario en la prevención del sarampión.

Yelkys Gill, directora general de Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsa), señaló que esta jornada regional busca garantizar que la población esté protegida ante una enfermedad altamente contagiosa, pero eficazmente prevenible mediante la vacunación.

Preparación para el Mundial 2026

Uno de los puntos clave de la estrategia este año es la preparación de los ciudadanos frente al aumento de la movilidad internacional. Con la mirada puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Minsa hace un llamado enérgico a quienes planean viajar.

«Recomendamos a todas las personas que tengan previsto viajar, verificar su esquema de vacunación, especialmente la dosis contra el sarampión. Estar debidamente inmunizado no solo protege al viajero, sino que también evita la propagación de virus a su regreso al país», destacó la Dra. Gill.