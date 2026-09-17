VSR mantiene alertas a las autoridades de salud en Panamá

El Minsa informó que la mayoría de las muertes asociadas al Virus Respiratorio Sincitial corresponden a menores de cinco años. Ngäbe Buglé y Bocas del Toro concentran parte importante de los casos.

El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene la vigilancia ante el comportamiento del Virus Respiratorio Sincitial (VSR) en Panamá, luego de reportar 19 defunciones asociadas a este virus hasta la semana epidemiológica 34 de 2026.

Según el reporte, 17 de las personas fallecidas eran menores de cinco años, mientras que las otras dos correspondían a adultos mayores de 65 años. La comarca Ngäbe Buglé concentra seis de las defunciones, seguida de Bocas del Toro, con cuatro, y Chiriquí, con tres.

También se han registrado defunciones en otras regiones del país, entre ellas Panamá Oeste, Coclé, Panamá Metro, Panamá Norte y San Miguelito.

Ante este escenario, las autoridades de salud reiteraron el llamado a las mujeres embarazadas que se encuentren entre las 30 y 36 semanas de gestación para que acudan a los centros de salud y reciban la vacuna contra el VSR.

La vacunación durante el embarazo permite que la madre genere anticuerpos que pueden pasar al bebé y ofrecerle protección durante sus primeros meses de vida, una etapa en la que existe mayor riesgo de desarrollar complicaciones respiratorias.

El Minsa también mantiene la aplicación de un anticuerpo monoclonal para recién nacidos elegibles, especialmente en aquellos casos en los que la madre no recibió la vacuna durante el embarazo.