Lanzan plataformas para transformación y modernización digital del sistema de salud

Con la premisa de que el paciente es primero, el presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó hoy el lanzamiento de MinSalud PDP (Portal del Paciente) y las nuevas plataformas del Programa Nacional de TeleSalud del Ministerio de Salud (Minsa), como parte de la estrategia de transformación y modernización digital del sistema sanitario panameño para acercar los servicios de salud a la población y facilitar un acceso más ágil, sencillo y oportuno.

Durante el evento, realizado en el Centro de Control de Atención (CCA) del Minsa en esta capital, el mandatario reiteró el compromiso de su administración de implementar los mecanismos necesarios para mejorar la calidad de vida de los panameños, incluyendo la atención de salud.

“Hoy iniciamos una transformación del servicio de salud, principalmente en la mejor atención al paciente, que es una de las grandes demandas de la población. Lo que estamos abriendo hoy es un sistema de atención primaria, preventiva y de diagnóstico que es una tendencia en el mundo. Es la innovación médica que permite la tecnología y el uso responsable y coordinado de la inteligencia artificial”, señaló el presidente Mulino.

Asimismo, enumeró desafíos o distorsiones en el sistema de salud que, por ejemplo, dificultan el nombramiento de más profesionales de la salud, principalmente especialistas. Estas y otras dificultades serán atendidas, aseguró, al tiempo que anunció la próxima apertura en Bugaba, Chiriquí, del primer centro de tratamiento del cáncer, con acelerador lineal y con las especificaciones constructivas de un centro oncológico para atender a pacientes de Bocas del Toro, comarca Ngäbe Buglé, Chiriquí y parte de Veraguas.

“Seguimos y seguiremos invirtiendo, lo haremos de forma responsable y con la única intención de mejorar la infraestructura y la atención. Porque siempre el paciente es primero”, subrayó el mandatario, agradeciendo al cuerpo médico que conforma el CCA del Minsa.

Por su parte, el titular del Minsa, Fernando Boyd Galindo, expresó que el lanzamiento de las plataformas demuestra que sí se puede modernizar el Estado, innovar y utilizar responsablemente los recursos públicos. “Y esta transformación no empieza ni termina aquí. Ya estamos llevando la telemedicina a comunidades apartadas mediante maletines portátiles y utilizando drones para transportar medicamentos y pruebas de laboratorio en Darién, Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud”, dijo.

La aplicación MinSalud PDP es una plataforma multifuncional que permite solicitar y gestionar citas médicas y consultar su estatus, acceder a resultados de laboratorios, revisar el registro de vacunas y medicamentos, consultar la Cartera de Servicios de Salud y ubicar instalaciones de salud. Incorporará próximamente, de manera progresiva a nivel nacional, la Teleconsulta Espontánea, un servicio que permitirá a los pacientes recibir orientación médica de atención primaria por parte de profesionales de Medicina General, sin necesidad de contar con una cita previamente programada.

Por su parte, RAISA, herramienta del Programa Nacional de TeleSalud, facilita la gestión de citas mediante diferentes canales digitales, entre ellos el buscador de Google, el sitio web del Minsa, Telegram y la aplicación MinSalud PDP.

Actualmente, RAISA permite gestionar citas de TeleSalud para tres servicios: seguimiento y control de enfermedades crónicas, cesación de tabaquismo y lectura y orientación sobre resultados de laboratorios. Estos servicios están disponibles a nivel nacional y son atendidos por médicos asignados al Centro de Contacto del Minsa.