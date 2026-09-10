Connect with us

NOTICIAS NACIONALES

Lanzan plataformas para transformación y modernización digital del sistema de salud

NOTICIAS NACIONALES

Aeronave científica de la NASA realiza operaciones en Panamá

NOTICIAS NACIONALES

Operación "Apple" deja 9 aprehendidos y 8 autos incautos en Chiriquí

NOTICIAS NACIONALES

Guillermo Cortés habló de sus expectativas por el diálogo sobre la ley 226

NOTICIAS NACIONALES

Accidente deja tres heridos en la vía hacia Margarita

NOTICIAS NACIONALES

Lanzan plataformas para transformación y modernización digital del sistema de salud

Published

5 horas atrás

on

Con la premisa de que el paciente es primero, el presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó hoy el lanzamiento de MinSalud PDP (Portal del Paciente) y las nuevas plataformas del Programa Nacional de TeleSalud del Ministerio de Salud (Minsa), como parte de la estrategia de transformación y modernización digital del sistema sanitario panameño para acercar los servicios de salud a la población y facilitar un acceso más ágil, sencillo y oportuno.

Durante el evento, realizado en el Centro de Control de Atención (CCA) del Minsa en esta capital, el mandatario reiteró el compromiso de su administración de implementar los mecanismos necesarios para mejorar la calidad de vida de los panameños, incluyendo la atención de salud.

“Hoy iniciamos una transformación del servicio de salud, principalmente en la mejor atención al paciente, que es una de las grandes demandas de la población. Lo que estamos abriendo hoy es un sistema de atención primaria, preventiva y de diagnóstico que es una tendencia en el mundo. Es la innovación médica que permite la tecnología y el uso responsable y coordinado de la inteligencia artificial”, señaló el presidente Mulino.

Asimismo, enumeró desafíos o distorsiones en el sistema de salud que, por ejemplo, dificultan el nombramiento de más profesionales de la salud, principalmente especialistas. Estas y otras dificultades serán atendidas, aseguró, al tiempo que anunció la próxima apertura en Bugaba, Chiriquí, del primer centro de tratamiento del cáncer, con acelerador lineal y con las especificaciones constructivas de un centro oncológico para atender a pacientes de Bocas del Toro, comarca Ngäbe Buglé, Chiriquí y parte de Veraguas.

Seguimos y seguiremos invirtiendo, lo haremos de forma responsable y con la única intención de mejorar la infraestructura y la atención. Porque siempre el paciente es primero”, subrayó el mandatario, agradeciendo al cuerpo médico que conforma el CCA del Minsa.

Por su parte, el titular del Minsa, Fernando Boyd Galindo, expresó que el lanzamiento de las plataformas demuestra que sí se puede modernizar el Estado, innovar y utilizar responsablemente los recursos públicos. “Y esta transformación no empieza ni termina aquí. Ya estamos llevando la telemedicina a comunidades apartadas mediante maletines portátiles y utilizando drones para transportar medicamentos y pruebas de laboratorio en Darién, Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud”, dijo.

La aplicación MinSalud PDP es una plataforma multifuncional que permite solicitar y gestionar citas médicas y consultar su estatus, acceder a resultados de laboratorios, revisar el registro de vacunas y medicamentos, consultar la Cartera de Servicios de Salud y ubicar instalaciones de salud. Incorporará próximamente, de manera progresiva a nivel nacional, la Teleconsulta Espontánea, un servicio que permitirá a los pacientes recibir orientación médica de atención primaria por parte de profesionales de Medicina General, sin necesidad de contar con una cita previamente programada.

Por su parte, RAISA, herramienta del Programa Nacional de TeleSalud, facilita la gestión de citas mediante diferentes canales digitales, entre ellos el buscador de Google, el sitio web del Minsa, Telegram y la aplicación MinSalud PDP.

Actualmente, RAISA permite gestionar citas de TeleSalud para tres servicios: seguimiento y control de enfermedades crónicas, cesación de tabaquismo y lectura y orientación sobre resultados de laboratorios. Estos servicios están disponibles a nivel nacional y son atendidos por médicos asignados al Centro de Contacto del Minsa.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS NACIONALES47 mins atrás

Aeronave científica de la NASA realiza operaciones en Panamá

Una aeronave de investigación de gran altitud de la NASA inició operaciones en Panamá desde el 24 agosto, y estará...
NOTICIAS NACIONALES4 horas atrás

Operación «Apple» deja 9 aprehendidos y 8 autos incautos en Chiriquí

Las autoridades nacionales realizaron en la provincia de Chiriquí la denominada Operación Apple Delivery, que resultó en la captura de...
NOTICIAS NACIONALES4 horas atrás

Guillermo Cortés habló de sus expectativas por el diálogo sobre la ley 226

El dirigente Guillermo Cortés, que representa a los jubilados, dio detalles sobre el clima que ha percibido en la mesa...
NOTICIAS NACIONALES4 horas atrás

Accidente deja tres heridos en la vía hacia Margarita

En horas de la mañana de este jueves se registró un accidente de tránsito ocurrido en la zona de Margarita,...
ENTRETENIMIENTO5 horas atrás

Así es Avatar “Los Siete Refugios”, la nueva serie animada

El mundo de Avatar se prepara para entrar en una nueva etapa. Paramount+ lanzó el tráiler oficial de “Avatar: Los...
NOTICIAS NACIONALES5 horas atrás

Lanzan plataformas para transformación y modernización digital del sistema de salud

Con la premisa de que el paciente es primero, el presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó hoy el...
DEPORTES NACIONALES5 horas atrás

Recuperarán proyecto deportivo abandonado en Macaracas

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) brindó detalles sobre el proyecto de rehabilitación del Complejo Deportivo de Macaracas, en la...
POLÍTICA NACIONAL6 horas atrás

Presidente Mulino tomará medidas para solucionar déficit de médicos

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció el inicio de un plan de transformación integral en el sistema...
NOTICIAS INTERNACIONALES8 horas atrás

Trump promete entregar $5.000 a cada adulto si el Partido Republicano gana las elecciones

El presidente Donald Trump prometió el miércoles entregar 5.000 dólares a cada adulto estadounidense si los republicanos conservan el control...
SALUD Y VIDA9 horas atrás

Día Mundial para la Prevención del Suicidio busca abrir conversaciones sobre salud mental

Cada 10 de septiembre se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una fecha que busca abrir una...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!