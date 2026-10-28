MINSA realizará acto solemne de entrega de urnas a familiares en Soná tras el sismo

El Ministerio de Salud (MINSA) llevará a cabo un acto solemne para la entrega de urnas con los restos cremados de personas fallecidas cuyos restos se encontraban sepultados en el Cementerio Municipal de Soná y el Cementerio de Hicaco, en la provincia de Veraguas. La jornada forma parte de las acciones sanitarias implementadas por la institución a causa de las afectaciones provocadas por el reciente movimiento sísmico.

Fecha, hora y lugar de la ceremonia

La entidad detalló que el propósito del acto es realizar la entrega de manera digna, respetuosa y ordenada, brindando a las familias un espacio de recogimiento y acompañamiento. La ceremonia se efectuará bajo la siguiente programación:

Fecha: Sábado 31 de octubre de 2026.

Sábado 31 de octubre de 2026. Hora: 10:00 a. m..

10:00 a. m.. Lugar: Parque San Isidro de Soná, ubicado frente al Palacio Municipal de Soná, provincia de Veraguas.

Requisitos para la entrega y canal de orientación

El MINSA convocó a los familiares de las personas fallecidas comprendidas en este procedimiento a asistir a la ceremonia. Específicamente, se solicita la presencia del familiar responsable designado para recibir la urna, quien deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Presentar su cédula de identidad personal .

. Firmar el acta de entrega correspondiente.

Para atender consultas y brindar orientación a los allegados, se habilitó la línea telefónica 512-9315. El Ministerio de Salud reiteró su solidaridad hacia las familias afectadas y reafirmó su compromiso de garantizar que este proceso se desarrolle con sensibilidad, dignidad y respeto a la memoria de sus seres queridos.