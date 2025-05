Modric dejará el Real Madrid tras el Mundial de Clubes

*Recuerde que el Mundial de Clubes de la FIFA será en exclusiva por la pantalla de Nex Panamá*

El croata Luka Modric, capitán del Real Madrid, no continuará en el conjunto blanco después del Mundial de Clubes, según anunció este jueves, por lo que, además, este sábado frente a la Real Sociedad (14.15 GMT) será su último partido en el estadio Santiago Bernabéu.

«Ha llegado el momento. El momento que nunca quise que llegara, pero así es el fútbol, y en la vida todo tiene un principio y un final… El sábado jugaré mi último partido en el Santiago Bernabéu», escribió en sus redes sociales.

«Llegué en 2012 con la ilusión de vestir la camiseta del mejor equipo del mundo y con la ambición de hacer cosas grandes, pero no me podía imaginar lo que vino después. Jugar en el Real Madrid me cambió la vida como futbolista y como persona. Me siento orgulloso de haber formado parte de una de las épocas más exitosas del mejor club de la historia», continuó.

Modric agradece al club y al presidente

Modric agradeció «de corazón» tanto al club como al presidente, Florentino Pérez, y todos sus compañeros y entrenadores la ayuda «durante todo este tiempo».

«A lo largo de estos años he vivido momentos increíbles, remontadas que parecían imposibles, finales, celebraciones y noches mágicas en el Bernabéu… Lo hemos ganado todo y he sido muy feliz. Muy, muy feliz», prosiguió.

«Pero más allá de los títulos y las victorias, me llevo en el corazón el cariño de todos los madridistas. De verdad que no sé cómo explicar la conexión tan especial que tengo con vosotros y lo apoyado, respetado y querido que me he sentido y me siento», aseguró.

El croata reiteró que se va «con el corazón lleno», sin olvidar «cada ovación y todos los gestos de cariño» enviados por la afición.