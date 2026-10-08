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Muere a los 81 años Piero, ícono de la música latinoamericana

Published

4 horas atrás

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El cantautor ítalo-argentino, reconocido por éxitos como “Mi viejo”, falleció en Buenos Aires y dejó una trayectoria de más de seis décadas.

El cantautor ítalo-argentino Piero Antonio Franco De Benedictis, conocido artísticamente como Piero, falleció este miércoles 7 de octubre a los 81 años en Buenos Aires, Argentina.

La noticia fue confirmada por sus familiares a través de las redes sociales oficiales del artista, donde destacaron el legado que dejó a través de sus canciones y su mensaje de paz.

Piero nació el 19 de abril de 1945 en Gallipoli, Italia, y llegó a Argentina junto a su familia cuando tenía tres años. En ese país desarrolló gran parte de su carrera y se convirtió en una de las voces más representativas de la música popular latinoamericana.

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria llegó con “Mi viejo”, canción estrenada en 1969 y escrita junto al poeta y compositor José Tcherkaski. El tema se convirtió en uno de sus mayores éxitos y alcanzó gran popularidad en distintos países de América Latina.

A lo largo de su carrera, Piero también destacó por canciones relacionadas con temas sociales, la paz y la realidad política de su época. Entre sus obras más reconocidas se encuentran “Para el pueblo lo que es del pueblo”, “Llegando, llegaste” y “Soy pan, soy paz, soy más”.

Su actividad artística se extendió por más de 60 años, con presentaciones y reconocimiento en diferentes países de la región. Además de su trabajo musical, desarrolló iniciativas vinculadas con causas sociales y proyectos dirigidos a niños y jóvenes.

Con su fallecimiento, la música latinoamericana pierde a uno de sus cantautores más reconocidos, mientras canciones como “Mi viejo” continúan formando parte de la memoria musical de varias generaciones.

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