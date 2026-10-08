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Un estudio revela el vínculo familiar entre Sydney Sweeney y Marilyn Monroe

Published

4 horas atrás

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La similitud entre Sydney Sweeney y Marilyn Monroe ha sido motivo de conversación en múltiples ocasiones, pero recientemente un estudio genealógico ha revelado que la relación entre ambas podría ser más profunda que sus similitudes físicas.

Una investigación hecha por MyHeritage, una plataforma dedicada a la genealogía y árboles familiares, ha encontrado un antepasado que une a la actriz de Euphoria con la icónica protagonista de Una Eva y dos Adanes.

Un antepasado compartido

El estudio examinó las líneas familiares de Steven Sweeney, el padre de Sydney, y Charles Stanley Gifford, el padre biológico de Marilyn Monroe.

Ambas genealogías se cruzan en Ezra Perry, un hombre que vivió en Sandwich, Massachusetts, en el siglo XVII. Según los registros revisados por MyHeritage, este antepasado es el vínculo que une a las dos actrices.

A pesar de que la conexión se remonta a siglos atrás, el descubrimiento es especialmente interesante debido a las continuas comparaciones entre Sweeney y Monroe que han aparecido en los últimos años.

Una similitud que ahora cuenta con otra historia

Sydney Sweeney ha sido comparada a menudo con Marilyn Monroe por sus rasgos físicos y la imagen que refleja en algunas de sus presentaciones.

Ahora, ese parecido incluye un dato sorprendente: según el análisis genealógico, ambas actrices no solo comparten ciertas características que han captado la atención del público, sino que también tienen raíces familiares que se remontan a más de 300 años.

Este hallazgo transforma una comparación que durante años se basó principalmente en el aspecto físico en una interesante coincidencia familiar sustentada por registros genealógicos.

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