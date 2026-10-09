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Bridgerton tendrá una nueva serie sobre la historia de amor de Violet y Edmund

Published

15 horas atrás

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El mundo de Bridgerton continuará expandiéndose, esta vez con un romance que sucedió mucho antes de los amores que han cautivado a los seguidores de la serie. Netflix ha dado luz verde a una nueva producción derivada que explorará la juventud de Violet Bridgerton y su conexión con Edmund, el hombre que llegaría a ser su esposo y vizconde.

Esta serie aún no tiene un nombre oficial y se situará años antes de los eventos de la historia principal. La narrativa permitirá descubrir cómo se originó el amor entre los dos y conocer una parte de la vida de Violet que no ha sido mostrada en la pantalla hasta ahora.

 

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Un romance basado en la literatura

La nueva producción será una serie limitada, similar a Queen Charlotte: A Bridgerton Story, el proyecto que amplió este mundo con la historia de la reina Charlotte y el rey George.

No obstante, este nuevo capítulo tendrá una característica significativa: su narrativa se fundamenta en obras escritas por Julia Quinn, la autora de las novelas que inspiraron Bridgerton.

La historia se basa en Violet in Bloom, una novela corta de Quinn enfocada en la relación entre Violet y Edmund, lo que permitirá a los espectadores entender los orígenes de uno de los personajes más importantes de la familia Bridgerton.

Más historias antes de la serie original

Con esta producción, Netflix enriquecerá la historia familiar y brindará una nueva visión sobre Violet, quien en la serie original es conocida por ser la madre de los hermanos Bridgerton.

Hasta el momento, la plataforma no ha revelado el título final ni una fecha de lanzamiento. Esta nueva serie se suma a otros proyectos que amplían el universo romántico de Bridgerton más allá de las historias ya presentadas al público.

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