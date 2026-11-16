El Presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo esta tarde un encuentro de los principales medios de comunicación del país y gremios de periodistas nacionales, en donde el mandatario afirmó que la investigación del hecho ocurrido el pasado sábado contra el periodista Rolando Rodríguez se investigará hasta el final para dar con los responsables.

Mulino reiteró que su gobierno ha sido respetuoso de la libertad de expresión y libre ejercicio del periodismo en el país. También lamentó y condenó el hecho ocurrido contra el periodista Rodríguez del diario La Prensa.

En el encuentro participaron diferentes autoridades relacionadas a las investigaciones, quienes también manifestaron a los medios y gremios de periodistas su compromiso con llevar esta investigación hasta las últimas consecuencias.

Los representantes de los medios de comunicación y gremios de periodistas agradecieron al Presidente Mulino por haber convocado esta reunión e indicaron que esto ha sido una demostración de compromiso y preocupación por el tema.