La llegada de Robert Pattinson al mundo de James Bond no pasó inadvertida en el Reino Unido. El anuncio del actor que interpretará al famoso agente 007 también atrajo la atención de la familia real británica, que optó por unirse a la bienvenida mediante un mensaje público.

Este lunes 16 de noviembre, el rey Carlos III y la reina Camila se expresaron a través de sus redes sociales, después de confirmarse oficialmente que Pattinson asumirá el emblemático rol del espía británico.

La publicación incluía una imagen del actor en su papel de Bond y un breve mensaje, muy apropiado para la ocasión: «Bienvenido al Servicio Secreto de Su Majestad, señor Bond».

Welcome to His Majesty’s Secret Service, Mr Bond. — The Royal Family (@RoyalFamily) November 16, 2026

Este gesto también resalta la relación que la monarquía británica ha mantenido con esta saga cinematográfica durante muchos años. Durante sus más de seis décadas de existencia, varias generaciones de la familia real han estado involucradas en actividades relacionadas con las películas, desde asistir a estrenos hasta visitar los sets de filmación.

Con esta bienvenida, la llegada de Pattinson como el nuevo 007 genera una respuesta especial de una de las instituciones más emblemáticas del país donde nació el personaje.