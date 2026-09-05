Mulino y Noboa acuerdan extender el proyecto de interconexión eléctrica hasta Ecuador

Durante el encuentro en Guayaquil, se sumó vía telefónica el presidente colombiano, Abelardo De la Espriella, avalando el proyecto eléctrico regional.

Por otra parte, se propuso iniciar un proceso para promover inversiones y el comercio entre Panamá y Ecuador.

Los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino, y de Ecuador, Daniel Noboa Azin, concluyeron un encuentro bilateral en la ciudad de Guayaquil iniciando una nueva era en las relaciones diplomáticas y económicas entre ambos países.

Los mandatarios acordaron impulsar el proyecto de interconexión eléctrica Panamá-Colombia ahora extendiéndolo oficialmente hasta Ecuador, con el objetivo de aprovechar el potencial panameño en generación eléctrica.

A la reunión se sumó telefónicamente el presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, quien ratificó su respaldo a la iniciativa.

En tanto, Mulino y Noboa también acordaron continuar consolidando una relación bilateral entre Panamá y Colombia basándose en la confianza, el respeto mutuo y la consideración de los intereses nacionales de ambos países, así como en los principios de diálogo, unidad y cooperación.

Ambos mandatarios conversaron en torno a ampliar mercados bilaterales mediante negociaciones oficiales para un Acuerdo de Alcance Parcial, y más cooperación para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico.

En el tema comercial, los mandatarios plantearon su satisfacción por la suscripción de los Términos de Referencia para el inicio de las negociaciones de un Acuerdo de Alcance Parcial (AAP). Indicaron que este instrumento constituirá un pilar fundamental para diversificar el intercambio comercial, abrir nuevas oportunidades de mercado para los sectores productivos y consolidar una integración económica complementaria y mutuamente beneficiosa.

En cuanto a la seguridad, destacaron la importancia estratégica de fortalecer la cooperación y de articular esfuerzos a nivel bilateral y regional para enfrentar de manera decidida las amenazas que plantea el crimen organizado transnacional, en particular sus redes y actividades vinculadas al narcotráfico, y proteger la seguridad, la estabilidad y el bienestar de sus sociedades. Además, los presidentes valoraron los avances alcanzados en la implementación de los compromisos asumidos durante la reunión de alto nivel de la Coalición contra los Cárteles de las Américas -A3C- celebrada en Panamá, en agosto de 2026, en el marco de la Cumbre Escudo de las Américas.

Durante la visita oficial de Mulino a la ciudad de Guayaquil, los mandatarios reiteraron la importancia de mantener y ampliar los espacios de diálogo y acercamiento, con el propósito de generar sinergias que favorezcan el desarrollo de nuevas iniciativas conjuntas.

El presidente Noboa agradeció a Mulino la suscripción del Decreto Ejecutivo N°16 del 31 de agosto de 2026, que incorpora oficialmente a la República del Ecuador dentro del régimen de países amigos de Panamá. Ambos convinieron también en promover una movilidad humana ordenada, regular y segura que se fortalecerá con la suscripción del Acuerdo Interinstitucional de Intercambio de Información Migratoria entre el Ministerio del Interior de la República del Ecuador y el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá.

Manifestaron su determinación a seguir trabajando de manera conjunta para impulsar iniciativas que contribuyan a una región más segura, estable, próspera y democrática, sobre la base del diálogo, la confianza mutua y el respeto a la soberanía de ambos Estados.