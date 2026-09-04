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Billy Ray Cyrus apoya a Miley tras eliminar su apellido de su nombre artístico

Published

3 horas atrás

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Miley Cyrus optó por mostrarse públicamente solo como «Miley», eliminando su apellido de sus cuentas en redes sociales. Su padre, el cantante de country Billy Ray Cyrus, ha expresado su apoyo a esta decisión.

El artista de 65 años reaccionó a este cambio el miércoles 2 de septiembre en Instagram, donde compartió una vieja foto familiar en la que está con una joven Miley y su hijo menor.

Billy Ray mencionó que para él, sus hijos siempre han sido solo Miley y Braison, sin importar el apellido que comparten. También destacó que en los inicios de su carrera usó solo «Cyrus» antes de hacerse famoso con Achy Breaky Heart en 1992.

“Le dije a Miley ayer que me sentía bien con que ella usara solo su primer nombre”, dijo el músico, revelando que hablaron sobre el tema poco antes de que ella hiciera pública su decisión.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Billy Ray Cyrus (@billyraycyrus)

El cambio llega junto a su nuevo álbum

La elección de Miley, de 33 años, no fue un acto aislado. La cantante modificó recientemente sus perfiles en redes sociales para identificarse únicamente como “Miley”, justo al comenzar a revelar información sobre su próximo trabajo musical.

Ella se encuentra trabajando en su décimo álbum de estudio, titulado “Bass Persuades”, cuyo lanzamiento está fijado para el 18 de septiembre.

Con esta nueva fase, Miley busca adoptar una identidad artística más sencilla, mientras que su padre parece estar de acuerdo con que su hija escoja cómo desea presentarse ante el público.

La reacción de Billy Ray también surge en un período en el que la familia regresa al foco de atención, dejando en claro que, a pesar de los cambios en el nombre artístico, para él, Miley siempre será simplemente su hija.

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