Jubilados de la CSS piden acelerar plan de retiro voluntario

El Comité de Pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) solicitó a las autoridades agilizar la puesta en marcha de un plan de retiro voluntario dirigido a funcionarios jubilados que aún permanecen laborando en la institución.

La petición cobra relevancia ante la presencia de más de 6 mil trabajadores jubilados dentro de la CSS. Según información divulgada recientemente, estos colaboradores superan los 65 años y continúan formando parte de la plantilla permanente de la institución.

Los jubilados plantean que el proceso debe contemplar condiciones justas para quienes decidan acogerse al retiro, especialmente para aquellos que enfrentan enfermedades crónicas. El Comité considera necesario que estos casos sean atendidos de manera prioritaria.

El tema del retiro voluntario no es nuevo dentro de la CSS. En 2022, la institución anunció un programa dirigido a sus colaboradores y posteriormente informó sobre trabajadores de distintas unidades que se acogieron a esta modalidad.

Durante 2026, la Junta Directiva de la CSS también avanzó en la búsqueda de recursos para financiar un nuevo plan. En marzo, sus integrantes aprobaron solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas una partida de 150 millones de dólares destinada a iniciar el programa de retiro voluntario.

La propuesta forma parte de las medidas que buscan reorganizar la estructura laboral de la institución y facilitar el ingreso de nuevos profesionales. El director de la CSS, Dino Mon, también ha señalado la necesidad de encontrar alternativas para el retiro de los funcionarios jubilados que continúan trabajando.

Para los representantes de los pensionados, acelerar este proceso permitiría brindar una alternativa a quienes ya cumplieron con su etapa laboral y, al mismo tiempo, contribuiría a generar oportunidades para nuevas generaciones de trabajadores.

El debate se mantiene mientras las autoridades evalúan los mecanismos financieros y administrativos necesarios para implementar el plan. Los jubilados esperan que la propuesta avance y que las condiciones del retiro respondan a las necesidades de los trabajadores que opten por acogerse voluntariamente.