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Talento panameño dice presente en Premios Juventud 2026

Published

5 horas atrás

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El talento panameño volvió a tener presencia en una de las principales celebraciones de la música latina. Sin embargo, ninguno de los representantes de Panamá logró llevarse un galardón durante la edición 2026 de Premios Juventud.

La ceremonia, correspondiente a la edición número 23 de estos premios, se celebró este jueves 3 de septiembre en Starlite Marbella, en España, marcando la primera vez que el evento se realiza en territorio europeo.

Panamá estuvo representado por cinco figuras de la industria musical: Boza, Sech, Eddy Lover, Nando Boom y Dímelo Flow, quienes llegaron a la competencia con nominaciones en diferentes categorías.

Boza y Sech competían por la categoría Mejor Canción Pop/Urbano con “Paris”, mientras que los demás artistas panameños también figuraban entre los nominados de esta edición.

A pesar de la expectativa generada por la representación nacional, los premios no llegaron a Panamá. La competencia reunió a 338 artistas nominados distribuidos en 50 categorías, con los ganadores definidos mediante el voto del público.

La noche dejó como grandes protagonistas a figuras internacionales. Aitana y Shakira estuvieron entre las artistas más premiadas, con tres reconocimientos cada una. Romeo Santos y Prince Royce también consiguieron tres galardones durante la ceremonia.

Además de los premios, la gala contó con presentaciones de reconocidos exponentes de la música latina y reconocimientos especiales a personalidades por su impacto social y cultural.

La participación panameña, no obstante, vuelve a poner en evidencia la presencia de artistas nacionales dentro de importantes escenarios de la industria musical internacional. Aunque en esta ocasión Panamá no consiguió trofeos, sus representantes continúan posicionándose en espacios de alcance internacional.

Los Premios Juventud 2026 también marcaron un cambio importante en la historia de la premiación al trasladarse por primera vez fuera de América y celebrar su gala en Marbella, España.

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