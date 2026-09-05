Connect with us

NOTICIAS NACIONALES

Panamá y Ecuador suscriben acuerdo de complementación económica

NOTICIAS NACIONALES

Mulino y Noboa acuerdan extender el proyecto de interconexión eléctrica hasta Ecuador

NOTICIAS NACIONALES

Jubilados de la CSS piden acelerar plan de retiro voluntario

NOTICIAS NACIONALES

Desarticulan grupo dedicado al robo y alteración de identidad de autos

NOTICIAS NACIONALES

Denuncian presunto maltrato y abandono de dos perros en Sabanitas, Colón

NOTICIAS NACIONALES

Panamá y Ecuador suscriben acuerdo de complementación económica

Published

13 horas atrás

on

Este viernes Panamá y Ecuador suscribieron los términos de referencia para la negociación de un Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica, que establecen el marco político y técnico para iniciar negociaciones comerciales bilaterales bajo el marco de la ALADI (Tratado de Montevideo de 1980) y en consonancia con las obligaciones de la OMC.

Este acuerdo, firmado por el Ministro de Comercio e Industrias Julio Moltó por Panamá y por la Ministra de Desarrollo Económico y Productivo del Ecuador, Sahira Moya, tiene como objetivo el facilitar el intercambio, crear una hoja de ruta que ayude a generar condiciones favorables para el sector productivo de ambos países.

“Los Términos de Referencia suscritos permitirán orientar de manera ordenada y de común acuerdo las relaciones que ambos países consideren pertinentes, siempre de conformidad con el interés mutuo, prioridades y el ordenamiento jurídico de las dos naciones”, sostuvo el ministro Moltó quien afirmó que Panamá cuenta con muchas capacidades que nos permite complementar a este sector empresarial y esta relación por nuestra posición geográfica, conectividad marítima y aérea, así como los puertos que pueden ser aprovechados mayormente.

La propuesta busca fortalecer y diversificar el comercio bilateral mediante compromisos graduales y equilibrados, abarcando inicialmente materias como acceso a mercados de bienes, reglas de origen, facilitación del comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, defensa comercial, asuntos institucionales y solución de controversias. Asimismo, deja abierta la posibilidad de incorporar posteriormente servicios, comercio digital, MIPYMES e inversiones mediante instrumentos complementarios.

En la suscripción de este acuerdo participaron el Canciller Javier Martínez Acha; el embajador de Panamá en Ecuador Alfredo Montaner, Roberto Kury, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, así como empresarios Ecuatorianos.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS NACIONALES13 horas atrás

Panamá y Ecuador suscriben acuerdo de complementación económica

Este viernes Panamá y Ecuador suscribieron los términos de referencia para la negociación de un Acuerdo de Alcance Parcial de...
NOTICIAS NACIONALES14 horas atrás

Mulino y Noboa acuerdan extender el proyecto de interconexión eléctrica hasta Ecuador

Durante el encuentro en Guayaquil, se sumó vía telefónica el presidente colombiano, Abelardo De la Espriella, avalando el proyecto eléctrico...
ENTRETENIMIENTO1 día atrás

¡El fin de semana más esperado! Comic Con Panamá 2026 abre sus puertas con seis artistas internacionales

Comic Con Panamá 2026 se prepara para celebrar su séptima edición con seis artistas internacionales anunciados, reuniendo figuras de reconocidas...
ENTRETENIMIENTO1 día atrás

Billy Ray Cyrus apoya a Miley tras eliminar su apellido de su nombre artístico

Miley Cyrus optó por mostrarse públicamente solo como «Miley», eliminando su apellido de sus cuentas en redes sociales. Su padre,...
NOTICIAS INTERNACIONALES1 día atrás

Rescatan con vida a dos trabajadores tras permanecer atrapados durante días en un túnel de Nepal

Una operación de rescate en Nepal terminó con un desenlace inesperado luego de que dos trabajadores fueran encontrados con vida...
NOTICIAS NACIONALES1 día atrás

Jubilados de la CSS piden acelerar plan de retiro voluntario

El Comité de Pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) solicitó a las autoridades agilizar la puesta en marcha...
ENTRETENIMIENTO1 día atrás

Talento panameño dice presente en Premios Juventud 2026

El talento panameño volvió a tener presencia en una de las principales celebraciones de la música latina. Sin embargo, ninguno...
NOTICIAS NACIONALES1 día atrás

Desarticulan grupo dedicado al robo y alteración de identidad de autos

Las autoridades ejecutaron con éxito la operación «Trayecto», logrando desmantelar una red criminal especializada en el robo, falsificación de identidad y...
NOTICIAS NACIONALES1 día atrás

Denuncian presunto maltrato y abandono de dos perros en Sabanitas, Colón

Una residente de la localidad de Sabanitas ha interpuesto una denuncia pública para alertar sobre el presunto maltrato y abandono de dos...
NOTICIAS NACIONALES1 día atrás

Obra del teleférico de San Miguelito tomarían al menos 30 meses

Con una inversión significativa y un tiempo de ejecución estimado en 30 meses, el proyecto del teleférico en San Miguelito busca...
PUBLICIDAD
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!