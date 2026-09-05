Panamá y Ecuador suscriben acuerdo de complementación económica

Este viernes Panamá y Ecuador suscribieron los términos de referencia para la negociación de un Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica, que establecen el marco político y técnico para iniciar negociaciones comerciales bilaterales bajo el marco de la ALADI (Tratado de Montevideo de 1980) y en consonancia con las obligaciones de la OMC.

Este acuerdo, firmado por el Ministro de Comercio e Industrias Julio Moltó por Panamá y por la Ministra de Desarrollo Económico y Productivo del Ecuador, Sahira Moya, tiene como objetivo el facilitar el intercambio, crear una hoja de ruta que ayude a generar condiciones favorables para el sector productivo de ambos países.

“Los Términos de Referencia suscritos permitirán orientar de manera ordenada y de común acuerdo las relaciones que ambos países consideren pertinentes, siempre de conformidad con el interés mutuo, prioridades y el ordenamiento jurídico de las dos naciones”, sostuvo el ministro Moltó quien afirmó que Panamá cuenta con muchas capacidades que nos permite complementar a este sector empresarial y esta relación por nuestra posición geográfica, conectividad marítima y aérea, así como los puertos que pueden ser aprovechados mayormente.

La propuesta busca fortalecer y diversificar el comercio bilateral mediante compromisos graduales y equilibrados, abarcando inicialmente materias como acceso a mercados de bienes, reglas de origen, facilitación del comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, defensa comercial, asuntos institucionales y solución de controversias. Asimismo, deja abierta la posibilidad de incorporar posteriormente servicios, comercio digital, MIPYMES e inversiones mediante instrumentos complementarios.

En la suscripción de este acuerdo participaron el Canciller Javier Martínez Acha; el embajador de Panamá en Ecuador Alfredo Montaner, Roberto Kury, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, así como empresarios Ecuatorianos.