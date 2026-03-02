Connect with us

Netflix prepara serie sobre la caída del príncipe Andrés tras su arresto

11 horas atrás

La industria del entretenimiento está enfocada en uno de los episodios más polémicos recientes de la familia real británica. Luego de la detención del príncipe Andrés, su caída en la opinión pública podría ser el centro de una nueva serie de televisión producida por Netflix.

De acuerdo con lo que informó el Daily Mail, la plataforma estaría llevando a cabo conversaciones con Left Bank Pictures para crear una serie limitada que analice el escándalo relacionado con el exduque de York, famoso por su vínculo con el millonario Jeffrey Epstein. Este proyecto podría incluso significar el regreso del universo de The Crown, pero en esta ocasión centrado en uno de los temas más sensibles de la familia real.

La detención de Mountbatten-Windsor ocurrió el 19 de febrero, justo en su cumpleaños número 66, bajo la sospecha de haber actuado de manera inapropiada en sus funciones públicas. Las autoridades están indagando si él compartió información confidencial de negocios con Epstein, un hecho que ha causado gran revuelo mediático y político en el Reino Unido.

Si se lleva a cabo, la producción intentará recrear un caso que muchos ya ven como histórico, mientras que la transmisión en línea sigue mostrando interés en convertir eventos reales prominentes en historias de alcance mundial.

