Sean «Diddy» Combs saldrá de prisión antes de lo previsto

El rapero y empresario Sean ‘Diddy’ Combs será liberado de la cárcel antes de lo que se había previsto. Según informes de medios de comunicación en Estados Unidos, la Oficina Federal de Prisiones ha revisado su fecha de salida y ahora se espera que recupere su libertad el 25 de abril de 2028, casi seis semanas antes de lo que se había planeado previamente.

Este no es el primer cambio en su proceso legal. En un inicio, se había programado su salida para el 8 de mayo de 2028, luego se movió al 4 de junio de ese mismo año, y ahora vuelve a ser modificada.

La nueva fecha se fijó luego de que el artista comenzara un programa de rehabilitación por problemas de adicción tras ser trasladado a la prisión federal de baja seguridad en Fort Dix, Nueva Jersey. Antes de esto, estuvo detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York desde su arresto en septiembre de 2024 hasta octubre de 2025, cuando recibió su condena.

Sin embargo, su tiempo en Fort Dix ha tenido algunos incidentes. De acuerdo con reportes de TMZ, Combs habría sufrido sanciones internas por supuestamente consumir alcohol artesanal dentro del penal. También, la cadena CBS mencionó que recibió una reprimenda por participar en una llamada telefónica de tres partes, algo que no está permitido en el sistema penitenciario.

Por el momento, parece que el artista podría salir de la cárcel antes de lo que se había dicho antes, lo que representa un nuevo desarrollo en su situación.