Ninel Conde recibe críticas tras interpretar “Sálvame” de RBD en su show

La semana pasada comenzó a circular en redes sociales un video de Ninel Conde en una de sus presentaciones, aunque en la grabación solo se le puede ver cantando arriba del escenario, esto fue suficiente para que en cuestión de minutos se volviera viral; pues el tema que interpretaba era “Sálvame”, uno de los grandes éxitos de RBD. La exitosa novela mexicana donde ella interpretó a Alma Rey, madre de Roberta Pardo.

Con esta canción quiso traer recuerdos a los asistentes del evento, que son fanáticos de la generación RBD.

Luego de todos los ataques que recibió por éste video, donde se le juzgaba por su apariencia física y por su voz, que según los internautas estaba bastante desafinada y parecía hombre. Ella se defendió en un post que publicó en su cuenta de Instagram donde dijo lo siguiente:

“SÁLVAME DEL BULLYING “

Quiero contarles una historia: hace 13 años por primera vez fui víctima de bullying con aquella falsedad que a alguien se le ocurrió inventar que confundí tsunami con surimi cosa que

JAMÁS pudieron probar aun cuando ofrecí recompensa por quien me mostrara una sola prueba.

En aquel entonces las redes eran algo nuevo y twitter era la moda y fue ahí donde me funaron con ataques, los cuales me llevaron a una depresión muy grande y fue ahí donde me hicieron más fuerte y aprendí que el “hate” viene de la frustración y envidia de gente que no ha podido realizar sus sueños ni ser feliz.

Desafortunadamente no todo mundo entiende ese proceso y lo pasa así, sino que llegan al grado del suicidio como tantos niños y jóvenes que lo han vivido y han terminado en tragedias.

La semana pasada tomaron un fragmento de uno de mis shows y alteraron el audio quitando incluso la voz del público que cantaba conmigo, distorsionado mi voz y volviendo algo negativo viral.

Les reitero que a mi después de tantos años de mover el abanico, no me tambalean y lo que me entristece, es ver tanta gente llena de odio y resentimiento que no se ha dado cuenta el daño tan terrible que pueden ocasionar a gente que no tiene la inteligencia emocional de saber quién es. Amemos más y odiemos menos. Recuerda que la envida es la admiración disfrazada.