El histórico delantero brasileño Ronaldo Nazário

Ronaldo Nazário, uno de los delanteros históricos de La Copa del Mundo ha participado en 4 Copas del Mundo (1994, 1998, 2002 y 2006). Fue campeón en 1994 aunque no jugó en ningún partido.

En el Mundial de 1998, se volvió uno de los grandes referentes de Brasil. Con cuatro goles, condujo a la selección hasta la final y fue galardonado con el Balón de Oro. Sin embargo, no pudo jugar en la final.

En el Mundial de 2002, celebrado en Corea y Japón, se proclamó con un éxito total tras marcar ocho goles, siendo el máximo goleador del campeonato y anotando dos goles en la final contra Alemania. De este modo, Brasil regresó a ser el país más destacado del mundo al obtener su quinto título.

Ronaldo cerró su recorrido mundialista en Alemania 2006, donde logró convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales hasta ese momento, alcanzando los 15 goles, más tarde superado por el alemán Miroslav Klose con 16.

Su eficacia, potencia y capacidad para definir partidos lo elevaron a la categoría de leyenda.