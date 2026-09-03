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Panamá enciende su lado más azul: arranca el XXII Mes de los Océanos 2026

Published

4 horas atrás

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Playas llenas de voluntarios, tortugas monitoreadas bajo la lupa de la ciencia, un congreso internacional que reúne a especialistas del mar y jóvenes alzando la voz por los ecosistemas marinos: así arranca septiembre en Panamá, cuando el país celebra el XXII Mes de los Océanos bajo el lema “Panamá: el latido de dos mares”.

Durante las próximas cuatro semanas, el país entero —de costa a costa— se convertirá en el escenario de una de las agendas ambientales más grandes del año: 48 actividades distribuidas en las diez provincias y la comarca Ngäbe-Buglé.

“El Mes de los Océanos es el momento de recordar que en Panamá el Pacífico y el Caribe viven juntos, y que la responsabilidad de cuidarlos no puede esperar”, dijo el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, en el lanzamiento oficial de la agenda.

A lo largo del mes, diversos biólogos monitorearán de cerca a las tortugas marinas en Bastimentos, Jaqué y el Parque Nacional Coiba, mientras que en Santa Ana de Los Santos iniciará una nueva etapa para la restauración de los manglares. Hacia el cierre de la jornada, del 21 al 25 de septiembre, el país será sede del Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar (COLACMAR 2026), un evento organizado por la Estación Científica COIBA AIP que reunirá a especialistas de toda la región.

“Toda actividad de este calendario nace de una estrategia técnica y científica pensada para generar información clave sobre nuestros ecosistemas marino-costeros”, explicó Digna Barsallo, directora nacional de Costas y Mares de MiAMBIENTE.

Detrás del Mes de los Océanos opera un comité multidisciplinario. Este espacio articula los esfuerzos del sector público, la academia, institutos de investigación, la empresa privada y organizaciones de la sociedad civil, así como de colectivos comunitarios y de voluntariado comprometidos con la conservación de la biodiversidad marina.

La lista de actividades no deja mucho espacio. El 27 de septiembre, el Conjunto Monumental Histórico de Panamá Viejo será el sitio de la Gran Jornada de Limpieza de Playa, una de las convocatorias más relevantes del calendario. Un día antes, el 26 de septiembre, le toca el turno a los más jóvenes con el III Encuentro Nacional de Jóvenes por los Océanos.

En la Gran Jornada Nacional de Limpieza de Playas, Costas y Ríos de 2025 se logró la participación de más de 3,000 voluntarios y la recolección de 212.27 toneladas de desechos sólidos, equivalentes a unas 2,677 bolsas de basura, además de electrodomésticos, neumáticos, metales y otros residuos.

Si bien se continúa invitando a la ciudadanía a participar en estas jornadas, el verdadero resultado esperado es que, año tras año, se encuentre una menor cantidad de desechos en nuestras playas, costas y ríos. «Sin duda, esto demostraría que estamos avanzando en la prevención de la contaminación al ir reduciendo la cantidad de residuos que llegan a nuestros ecosistemas», acotó Barsallo.

Así como en años anteriores, estas fechas se convierten en una oportunidad para que el voluntariado panameño se movilice por la protección de los océanos. Familias, estudiantes, organizaciones, empresas y ciudadanos de todas las edades podrán sumarse a las distintas actividades programadas durante septiembre.

La invitación busca convertir la participación ciudadana en un compromiso con los ecosistemas marino-costeros y con el futuro de las próximas generaciones. Interesados en formar parte, puede acercarse a las direcciones regionales de MiAMBIENTE o en las oficinas de sede central.

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