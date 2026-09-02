Miley deja atrás su apellido y sorprende con nueva etapa musical

La cantante estadounidense Miley Cyrus sorprendió a sus seguidores tras realizar un cambio en sus redes sociales: eliminó el apellido “Cyrus” y comenzó a identificarse únicamente como Miley.

La modificación coincide con la promoción de su nuevo proyecto musical, ‘Bass Persuades’, su décimo álbum de estudio, que llegará al público el próximo 18 de septiembre de 2026. La producción estará integrada por 10 canciones y contará con la participación de otros artistas y colaboradores.

Este nuevo disco llega después de Something Beautiful, publicado en 2025, y representa otra transformación en la trayectoria de la intérprete, quien ha utilizado diferentes estilos e identidades artísticas a lo largo de su carrera.

Además del lanzamiento del álbum, Miley prepara su regreso a los escenarios. La artista ofrecerá dos conciertos en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, los días 16 y 18 de octubre, marcando su vuelta a este conocido recinto.

Aunque Cyrus no ha explicado si el uso de “Miley” será permanente como nombre artístico, la decisión forma parte de la imagen con la que está presentando esta nueva etapa.

Con el cambio de nombre, un nuevo álbum y su regreso a los escenarios, la cantante apuesta por una renovación que mantiene a sus seguidores atentos a lo que traerá su próxima era musical.