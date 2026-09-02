Coordinan festividades del Cristo Negro de Portobelo en Colón

Las autoridades de la provincia de Colón se encuentran organizando un plan de logística y seguridad para recibir a la multitud de peregrinos que acudirán a las festividades del Cristo Negro de Portobelo.

Debido a que el santuario principal está bajo un proceso de restauración integral, los coordinadores enfatizan la importancia de la paciencia ciudadana mientras se habilitan espacios temporales para la devoción religiosa.