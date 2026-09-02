Universidad de Panamá recurrirá a fondos propios para cubrir necesidades de su presupuesto

La Universidad de Panamá utilizará alrededor de 19 millones de dólares de sus recursos propios para atender compromisos y necesidades contempladas dentro de su presupuesto, en medio de las limitaciones financieras que enfrenta la institución.

La medida se da luego de que el presupuesto universitario para 2026 fuera establecido por debajo de lo solicitado por la casa de estudios. La Universidad había presentado una propuesta de aproximadamente 412 millones de dólares, mientras que la recomendación presupuestaria quedó en cerca de 317 millones de dólares.

Ante este escenario, la institución ha tenido que recurrir a mecanismos de autogestión y reservas para hacer frente a determinados compromisos. En meses anteriores, la Universidad también informó que parte de sus obligaciones salariales tendría que ser cubierta con reservas presupuestarias propias.

La situación financiera ha generado preocupación por su posible impacto en el funcionamiento de la institución y en su capacidad para atender las necesidades de la comunidad universitaria. Para 2026, la Universidad de Panamá registra más de 84 mil estudiantes de pregrado.

La casa de estudios mantiene mecanismos de transparencia para informar sobre la ejecución de sus recursos, inversiones y estados financieros.

Con el uso de estos fondos, la Universidad busca atender parte de sus necesidades financieras y garantizar la continuidad de sus operaciones en las distintas facultades y centros regionales del país.