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Mariano Rivera se reúne con el presidente Mulino

Published

12 horas atrás

on

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió en su despacho este miércoles 2 de septiembre al exbeisbolista Mariano Rivera, ex cerrador de los Yanquis de Nueva York y miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas.

Durante el encuentro entre el mandatario y el histórico lanzador, se repasaron temas de importancia para el país, entre ellos la promoción de inversiones para generar nuevas plazas de empleo.

Asimismo, conversaron sobre la inversión destinada a apoyar el deporte y la educación mediante obras públicas, así como en el respaldo de la empresa privada para la construcción de nuevas infraestructuras y mejoras a las existentes.
Previo a la reunión con el mandatario, Rivera se reunió con el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.

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