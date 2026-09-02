Organización panameña Waved inicia proyecto educativo en El Salvador

Una iniciativa educativa nacida en Panamá comienza a cruzar fronteras. Waved, organización que desde hace una década trabaja con niños, niñas y jóvenes de comunidades costeras, inició en El Salvador un proyecto piloto basado en su modelo “Zona Waved”, con el que busca preparar a los jóvenes para los retos de la vida.

El programa se puso en marcha en Punta Mango, Surf City 2, y beneficiará inicialmente a 100 estudiantes del Centro Escolar Cantón Agua Fría, comunidad ubicada cerca de este destino de la zona oriental salvadoreña.

Esta es la primera experiencia internacional de Waved, que ahora llevará a otro país una metodología desarrollada durante años en Panamá. La propuesta combina educación complementaria con actividades como surf y seguridad oceánica, además de formación en valores y herramientas para el futuro.

Un modelo que nació en Panamá

Durante los últimos 10 años, Waved ha construido y perfeccionado en Panamá su modelo “Zona Waved”, pensado como un complemento a la educación formal de jóvenes que viven en comunidades costeras.

Entre las áreas que forman parte del programa están Seguridad Oceánica, Surf & Valores, Lectoescritura, Inglés y Orientación Vocacional. A esto se suman principios como la disciplina, el respeto y la responsabilidad, con la intención de que los participantes puedan desarrollar habilidades útiles tanto dentro como fuera del aula.

“Llevar nuestro modelo a El Salvador representa un paso muy importante para Waved y, sobre todo, una oportunidad para demostrar que una experiencia desarrollada desde Panamá puede generar nuevas oportunidades para jóvenes de otras comunidades costeras de la región”, explicó Bastian Barnbeck, fundador y director ejecutivo de la organización.

Barnbeck llegó a Panamá en 2016 con una mochila, una tabla de surf, algunos ahorros y varias ideas, dando inicio al camino que posteriormente llevaría a la creación y crecimiento de Waved.

Punta Mango, el nuevo escenario

La selección de Punta Mango no es casual. La zona oriental de El Salvador atraviesa un proceso de crecimiento turístico y cuenta con potencial en áreas como el surf, el ecoturismo, el bienestar y la pesca.

En este contexto, Waved busca que los jóvenes de comunidades cercanas puedan prepararse para las oportunidades que puedan surgir a medida que se desarrolla la región.

El proyecto también apunta a que, a futuro, los participantes puedan encontrar nuevas posibilidades de empleo y emprendimiento relacionadas con el crecimiento turístico de sus propias comunidades.

La Zona Waved Punta Mango fue puesta en marcha mediante una alianza con el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Educación, Surf City y Bitcoin Strategy Reserve de El Salvador.

La experiencia continúa en Panamá

Aunque ahora comienza su expansión internacional, Waved mantiene sus operaciones en Panamá, donde su modelo se desarrolla durante todo el año, de lunes a sábado, en la Zona Waved Isla Cañas, ubicada dentro de un refugio de vida silvestre en la provincia de Los Santos, aproximadamente a seis horas por carretera de la capital.

La experiencia acumulada en el país durante una década ha permitido a la organización ajustar su metodología y adaptarla a las características de las comunidades donde trabaja.

Con su llegada a El Salvador, la intención no es reemplazar la esencia del modelo, sino trasladar los conocimientos adquiridos en Panamá y ajustarlos a las necesidades de una nueva comunidad costera.

Para Waved, este primer proyecto fuera del país representa el comienzo de una nueva etapa y la posibilidad de establecer futuras alianzas en la región para ampliar el acceso a programas de educación complementaria.

¿Qué es Waved?

Waved es una organización dedicada a trabajar con niños, niñas y jóvenes de comunidades costeras, proporcionándoles herramientas y oportunidades para prepararse para diferentes desafíos de la vida.

Su modelo Zona Waved integra educación, seguridad oceánica, surf, valores, lectoescritura, inglés y orientación vocacional, como complemento al trabajo de los centros educativos oficiales y las comunidades.

La organización tiene su sede en Panamá y cuenta también con representación internacional a través de Waved Förderverein, en Hamburgo, Alemania, y Association Waved, en Ginebra, Suiza, entidades que apoyan la movilización de recursos para las actividades que desarrolla en Panamá.