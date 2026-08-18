Panamá define su preselección para la cuarta ventana clasificatoria a Qatar 2027

La Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA) ha revelado la lista de jugadores preseleccionados para representar al país en la cuarta ventana de los clasificatorios del mundial FIBA Qatar 2027.

La convocatoria está compuesta por 24 jugadores, combinando figuras de trayectoria internacional con talento emergente. Entre los nombres más destacados figuran Iverson Molinar, Trevor Gaskins, Eugenio Luzcando, Ricardo Lindo y CJ Rodríguez, quienes liderarán al conjunto nacional en esta etapa crítica de la eliminatoria.

Calendario de competición

Los juegos del quinteto nacional serán a final de mes:

Jueves 27 de agosto: Contra Canadá, Arena Roberto Durán .

Contra . Lunes 31 de agosto: Contra Bahamas en condición de visitante.

La preselección completa está integrada por los siguientes jugadores:

Iverson Molinar, Ricardo Lindo, Luis Rodríguez, Eric Romero, Trevor Gaskins, Aaron Gedeon, Johnathan Salazar, Ezequiel Bell, Dylan Lemon, Joshua Lemon, Justin Quintero, Gil Atencio, Guillermo Navarro, Eugenio Luzcando, Roberto Armstrong, Bryan Anderson, Anthony Hall, Tyler Gaskins, CJ Rodríguez, Alejandro Grant, Luis Henríquez, Sebastián Bósquez, Andrés Vergara e Isaiah Kentish.

Con este anuncio, el baloncesto panameño inicia formalmente su preparación para intentar escalar posiciones en la tabla y asegurar su presencia en la próxima cita mundialista. Se espera que el cuerpo técnico realice los descartes finales en los próximos días para definir a los 12 jugadores que afrontarán los duelos ante canadienses y bahameños.