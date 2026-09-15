Xbox celebrará sus 25 años en el Tokyo Game Show 2026 con una transmisión global

En el marco de la conmemoración de sus 25 años de historia y tras más de dos décadas de presencia en el mercado japonés, Xbox anunció oficialmente los detalles de su participación en el Tokyo Game Show 2026 (TGS 2026).

La compañía desplegará un evento que incluirá una transmisión global en vivo, espacio en el piso de exhibición con demostraciones jugables y la celebración del Xbox FanFest en la capital japonesa.

La transmisión oficial del Xbox Tokyo Game Show 2026 Broadcast se emitirá el jueves 17 de septiembre a las 7:00 p.m. JST (3:00 a.m. Pacífico / 6:00 a.m. Este). El programa, conducido por Misuzu Araki, presentará contenido exclusivo para el TGS, avances de jugabilidad e información sobre los próximos títulos que llegarán a la plataforma.

La emisión estará disponible a nivel global en los canales oficiales de YouTube y Twitch de Xbox. La transmisión en directo incluirá Lengua de Señas Americana (ASL) y audiodescripción en inglés. Posteriormente, se añadirán subtítulos en 19 idiomas, entre los que se encuentran el español (de México y de España), chino, francés, alemán y coreano.

Demostraciones jugables en el piso de exhibición

Los asistentes que acudan al evento en Tokio podrán probar de forma anticipada dos de los títulos más destacados del catálogo:

Minecraft Dungeons II: Tras su presentación en gamescom, el juego de exploración y combate cooperativo llega por primera vez al piso de exhibición en Japón. El título estará disponible en el catálogo de Game Pass desde el primer día de su lanzamiento, programado para el 29 de septiembre de 2026 .

Tras su presentación en gamescom, el juego de exploración y combate cooperativo llega por primera vez al piso de exhibición en Japón. El título estará disponible en el catálogo de Game Pass desde el primer día de su lanzamiento, programado para el . Call of Duty: Modern Warfare 4: En el estand del socio comercial Happinet (ubicado en el Hall 6, 06-N4), los fanáticos tendrán la oportunidad de jugar el modo multijugador antes de su estreno mundial el 23 de octubre de 2026.

Xbox FanFest Tokio y la tradición del gato negro

Como parte de la agenda, el 17 de septiembre se llevará a cabo el Xbox FanFest en Japón, el cual incluirá una sesión comunitaria para ver la transmisión oficial junto a los invitados especiales Misuzu Araki y Larry Hryb.

Por otro lado, Xbox confirmó el retorno de su tradicional mascota para el TGS en Japón: un gato negro, considerado un símbolo de buena suerte en la cultura local. La imagen oficial de 2026 muestra la silueta del felino cruzando una emblemática intersección tokiota bajo un horizonte verde, haciendo alusión al recorrido de 25 años de la marca. La compañía anunció que próximamente habilitará una votación en redes sociales para que la comunidad elija el nombre del personaje.