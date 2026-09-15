Elon Musk retira demanda contra Apple por acuerdo con OpenAI

Las empresas de Elon Musk, X Corp. y XAI, retiraron las acciones legales que habían presentado contra Apple por su acuerdo con OpenAI, relacionado con la integración de ChatGPT en los servicios de inteligencia artificial de la compañía.

La demanda, presentada en 2025, acusaba a Apple de favorecer a OpenAI y limitar la competencia en el mercado de inteligencia artificial. Las compañías de Musk sostenían que la integración de ChatGPT en Apple Intelligence podía afectar a otros desarrolladores de sistemas de IA, incluido Grok, desarrollado por XAI.

En una presentación ante un tribunal federal de Estados Unidos, las empresas solicitaron retirar sus reclamos contra Apple. El documento no detalla las razones de la decisión ni señala si ambas compañías llegaron a un acuerdo.

No obstante, la disputa legal no termina por completo. Los reclamos de las empresas de Musk contra OpenAI continúan, por lo que el conflicto relacionado con la competencia en el sector de inteligencia artificial sigue abierto. Apple y OpenAI han rechazado las acusaciones de prácticas anticompetitivas.

El retiro de la demanda contra Apple marca un nuevo capítulo en la disputa de Musk dentro del competitivo mercado de inteligencia artificial, mientras el proceso legal relacionado con OpenAI continúa en los tribunales.