Zuckerberg se distancia de la propuesta de frenar el desarrollo de la IA

El director general de Meta, Mark Zuckerberg, respondió a la propuesta del director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, de frenar el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA), afirmando que cada empresa de inteligencia artificial asegurarse de que su tecnología sea segura

“Cada laboratorio tiene la responsabilidad y el incentivo de avanzar al ritmo necesario para entrenar sus modelos de forma segura, y la capacidad de tomar sus propias medidas para garantizar que eso ocurra”, escribió Zuckerberg en la red social X.

Las advertencias de investigadores sobre las posibles amenazas de la tecnología para la humanidad han desatado un debate entre líderes de la industria sobre la mejor manera de poner freno a esta tecnología, antes de que pudiese escapar al control humano.